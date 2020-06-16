Настоятельница монастыря на Урале покинула обитель из-за отрицавшего пандемию клирика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Настоятельница монастыря "Спорительница хлебов" матушка Варвара (Крыгина) покинула обитель в связи с конфликтом с духовником схиигуменом Сергием (Романовым), который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

27 апреля схиигумена Сергия отстранили от проповедей после появления видеозаписи с обращением, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 15 июня состоялось первое заседание епархиального суда, однако заседание было перенесено на 26 июня, так как Сергий, не ответил на вопросы суда.

"Заштатный клирик епархии схиигумен Сергий (Романов), ранее запрещенный в священнослужении и лишенный права ношения наперсного креста до решения Церковного суда, выказал непослушание настоятельнице обители - матушке Варваре. Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради умирения ситуации матушка-настоятельница приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию обители с тем, чтобы, избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние", - сообщили в пресс-службе.

В епархии заявили, что надеются на то, что Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое поведение и покается. "Ему дана возможность исправиться до следующего заседания суда 26 июня 2020 года", - уточнили там.

Монахиня Варвара (Крыгина) назначена настоятельницей Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" решением Священного Синода 20 апреля 2005 года.