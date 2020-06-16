Школьникам Саратовской области заменят выданные по ошибке недействительные аттестаты

ТАСС, 16 июня. Власти Саратовской области заменят школьникам полученные из-за технической ошибки недействительные аттестаты, при этом дополнительных заявлений выпускникам писать не придется, сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

По данным портала "Версия Саратов", в Саратовской области девятиклассники получили недействительные аттестаты. Их выдали 8 июня, а 11 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее выдачу школьных аттестатов, после чего вышел приказ Минпросвещения. В итоге напечатанные раньше федерального решения бланки с оценками оказались недействительными.

"Выдача аттестатов в регионе осуществляется с 15 июня. В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 11 июня 2020 года № 295 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году", который вступил в силу 15 июня 2020 года, выданные ранее аттестаты должны быть признаны не действительными по причине технической ошибки. В нашем регионе это единичные случаи, о которых министерству образования известно из анонимных обращений на горячую линию. Аттестаты будут заменены автоматически без каких-либо дополнительных заявлений", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что замена аттестатов не повлияет на процесс поступления выпускников в колледжи.