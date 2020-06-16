Не в рыбе дело. Пекин "оправдал" импортный лосось, но повысил уровень угрозы из-за вируса

При этом, несмотря на все усилия властей, число заболевших в городе продолжает расти: меньше чем за неделю количество инфицированных превысило сотню

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Власти китайской столицы во вторник повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго. Усиленные меры безопасности вступят в силу со среды. Несмотря на все усилия властей, число заболевших в городе продолжает расти: меньше чем за неделю количество инфицированных превысило сотню. Повышение уровня угрозы до второго означает отмену занятий в детских садах, младших и средних школах, запрет на проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий.

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Со среды будут введены частичные ограничения на перемещения людей: жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы будет запрещено покидать город. Остальным горожанам рекомендовано без острой необходимости не выезжать за пределы столицы. В случае наличия таких обстоятельств они должны будут предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не ранее чем за семь дней до поездки. И снова рынок 56 дней в городе не фиксировали случаи заражения. 11 июня - единичный случай, которому придали мало значения, однако уже 12 июня выявили еще два. Оба заболевших были сотрудниками городского исследовательского центра по контролю мясной продукции. Расследование привело эпидемиологов к одному из крупнейших в Пекине оптовых рынков "Синьфади" в районе Фэнтай на юге столицы. Власти забили тревогу, и их худшие предположения подтвердились. В ходе массового тестирования среди сотрудников и продавцов там лишь за неполные первые сутки было выявлено более 40 инфицированных. Однако "Синьфади" намного крупнее рынка в Ухане, с которого началась эпидемия в Китае. "Синьфади" - это огромная оптовая база площадью несколько квадратных километров. Она обеспечивает 90% поставок овощей, фруктов, мяса и другой продукции в магазины, рестораны, кафе, а также столовые школ, университетов и других учебных заведений Пекина. Первым шагом власти немедленно закрыли оптовую базу и организовали тестирование всех продавцов, сотрудников и посетителей, а также и жителей близлежащих районов. В общей сложности это более 200 тыс. человек. Обстановка в "Синьфади" Сейчас по всему периметру рынка каждые 30-50 м дежурят охрана, дружинники и полиция. За переулками на подходах к нему наблюдают сотрудники силовых ведомств в штатском.

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Огромные автомобильные пропускные пункты на рынок, через которые раньше в сутки проходило несколько сотен большегрузов, сейчас закрыты. Подъезды к ним перегорожены заборами и полицейскими машинами. Полицейские запрещают останавливаться, парковаться, снимать и фотографировать в непосредственной близости от рынка. Корреспондента ТАСС также остановили. После проверки документов и "профилактической беседы" попросили удалить отснятый материал и немедленно покинуть район из-за повышенной эпидемиологической угрозы. Однако эпидемиологические меры коснулись не только самого рынка, но и ряда прилегающих к нему микрорайонов. Из-за нескольких зафиксированных там случаев десятки тысяч жителей помещены в домашний карантин. Торговля идет На парковках возле рынка организовано несколько импровизированных временных стоянок для отгрузки и продажи продуктов. На них стоят сотни грузовиков с фруктами и овощами, а также рефрижераторы с мясом. Однако на три-четыре десятка грузовиков с овощами и фруктами приходится лишь одна-две легковых авто с покупателями. В этих условиях продавцы идут на большие скидки и даже мелкую розницу, хотя всего неделю назад меньше чем о двух-трех десятках килограмм продукции никто бы из них и говорить не стал. "Покупателей почти нет. Люди напуганы", - рассказал корреспонденту ТАСС торговец яблоками и сливами. "Но и нам тоже ничего не остается. Товар-то портится", - добавил он, показывая на груженный доверху ящиками с фруктами 24-футовый кузов грузовика. Лосось ни при чем