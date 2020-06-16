Не в рыбе дело. Пекин "оправдал" импортный лосось, но повысил уровень угрозы из-за вируса

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Власти китайской столицы во вторник повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго. Усиленные меры безопасности вступят в силу со среды.
Несмотря на все усилия властей, число заболевших в городе продолжает расти: меньше чем за неделю количество инфицированных превысило сотню. Повышение уровня угрозы до второго означает отмену занятий в детских садах, младших и средних школах, запрет на проведение культурно-массовых, развлекательных и спортивных мероприятий.
Со среды будут введены частичные ограничения на перемещения людей: жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы будет запрещено покидать город. Остальным горожанам рекомендовано без острой необходимости не выезжать за пределы столицы. В случае наличия таких обстоятельств они должны будут предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не ранее чем за семь дней до поездки.
И снова рынок
56 дней в городе не фиксировали случаи заражения. 11 июня - единичный случай, которому придали мало значения, однако уже 12 июня выявили еще два. Оба заболевших были сотрудниками городского исследовательского центра по контролю мясной продукции.
Расследование привело эпидемиологов к одному из крупнейших в Пекине оптовых рынков "Синьфади" в районе Фэнтай на юге столицы. Власти забили тревогу, и их худшие предположения подтвердились. В ходе массового тестирования среди сотрудников и продавцов там лишь за неполные первые сутки было выявлено более 40 инфицированных.
Однако "Синьфади" намного крупнее рынка в Ухане, с которого началась эпидемия в Китае. "Синьфади" - это огромная оптовая база площадью несколько квадратных километров. Она обеспечивает 90% поставок овощей, фруктов, мяса и другой продукции в магазины, рестораны, кафе, а также столовые школ, университетов и других учебных заведений Пекина.
Первым шагом власти немедленно закрыли оптовую базу и организовали тестирование всех продавцов, сотрудников и посетителей, а также и жителей близлежащих районов. В общей сложности это более 200 тыс. человек.
Обстановка в "Синьфади"
Сейчас по всему периметру рынка каждые 30-50 м дежурят охрана, дружинники и полиция. За переулками на подходах к нему наблюдают сотрудники силовых ведомств в штатском.
Огромные автомобильные пропускные пункты на рынок, через которые раньше в сутки проходило несколько сотен большегрузов, сейчас закрыты. Подъезды к ним перегорожены заборами и полицейскими машинами.
Полицейские запрещают останавливаться, парковаться, снимать и фотографировать в непосредственной близости от рынка. Корреспондента ТАСС также остановили. После проверки документов и "профилактической беседы" попросили удалить отснятый материал и немедленно покинуть район из-за повышенной эпидемиологической угрозы.
Однако эпидемиологические меры коснулись не только самого рынка, но и ряда прилегающих к нему микрорайонов. Из-за нескольких зафиксированных там случаев десятки тысяч жителей помещены в домашний карантин.
Торговля идет
На парковках возле рынка организовано несколько импровизированных временных стоянок для отгрузки и продажи продуктов. На них стоят сотни грузовиков с фруктами и овощами, а также рефрижераторы с мясом.
Однако на три-четыре десятка грузовиков с овощами и фруктами приходится лишь одна-две легковых авто с покупателями. В этих условиях продавцы идут на большие скидки и даже мелкую розницу, хотя всего неделю назад меньше чем о двух-трех десятках килограмм продукции никто бы из них и говорить не стал.
"Покупателей почти нет. Люди напуганы", - рассказал корреспонденту ТАСС торговец яблоками и сливами. "Но и нам тоже ничего не остается. Товар-то портится", - добавил он, показывая на груженный доверху ящиками с фруктами 24-футовый кузов грузовика.
Лосось ни при чем
Тестирование выявило образцы вируса на морепродуктах, в частности в импортных партиях лососевых. Как показало предварительное расследование, вирус был найден на оборудовании по разделке рыбы. После этого всем магазинам и ресторанам Пекина было дано указание прекратить реализацию морепродуктов.
Однако во вторник представители властей города опровергли ранее изложенную версию о том, что источником второй волны эпидемии в Пекине была зараженная партия рыбы и "сняли обвинения" с норвежского лосося.
"Сейчас мы не располагаем свидетельствами того, что лосось является носителем коронавируса", - заявил советник управления коммерции Пекина Ван Хунцунь. "Мы обнаружили несколько зараженных коронавирусом мест на территории рынка "Синьфади", однако мы не обнаружили следов заражения на партиях лосося, которые еще не были ввезены на рынок", - добавил он.
Вирус не уханьский
Как утверждают китайские эпидемиологи, предварительный анализ генома штамма коронавируса с рынка "Синьфади" говорит о том, что тот мог "прибыть" в Китай из европейских стран. В то же время специалисты утверждают, что он более вирулентный, чем уханьский штамм. По их мнению, первые случаи заражения в Пекине могли произойти в конце мая.
В то же время власти утверждают, что им своевременно удалось локализовать вспышку заболевания, так как у большинства выявленных инфицированных заболевание протекает "в начальной форме". Правительство Пекина заявило, что город уже перешел на режим, аналогичный "военному времени" в том смысле, что битва со второй волной эпидемии сейчас в самом разгаре. По их словам, следующие две-три недели станут ключевыми и по ним станет ясно, удалось ли Пекину подавить новую вспышку "на взлете".