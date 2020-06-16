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Пандемия коронавируса нового типа

Число умерших из-за коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой войне

По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране от инфекции умерли 116 526 человек. Потери США в Первой мировой войне составляют 116 516 человек

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило во вторник потери американцев во время Первой мировой войны. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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В США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 116 526 человек. Потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составляют 116 516 человек.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С ее начала в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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