Торговые центры в Самарской области начнут работать с 22 июня

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Торговые центры и магазины, которые были закрыты в условиях пандемии из-за угрозы распространения коронавируса, начнут работу в Самарской области с 22 июня. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"С 22 июня разрешаем работу всем магазинам и торговым центрам при условии нахождения не более одного человека на 4 кв. метров торговой площади", - сказал Азаров.

Также с 17 июня всем гражданам разрешается проводить тренировки на спортивных объектах. С 3 июля разрешается проведение экскурсий на свежем воздухе и экскурсионных судах. Открывается возможность бронирования мест на базах отдыха, которые планируют открыть в первых числах июля.

Ранее в регионе был продлен режим самоизоляции до 23 июня. В общественных местах действует масочный режим. В Самарской области выявлено 3 980 случаев заражения коронавирусом. По выздоровлению выписано 1 942 человека, 50 человек умерли.