Центр Алмазова объявил аукцион на строительство нейрохирургического комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова объявил аукцион на строительство научно-клинического нейрохирургического комплекса, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Стоимость контракта составляет 6,9 млрд рублей, следует из размещенной на сайте госзакупок аукционной документации.

Согласно техническому заданию, научно-клинический нейрохирургический комплекс будет включать лечебно-диагностический корпус на 150 нейрохирургических коек, лечебно-реабилитационный комплекс на 180 коек, патологоанатомический корпус. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Начальная цена контракта - 6,9 млрд рублей.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, основанный в 1980 году, входит в число крупнейших научно-лечебных учреждений России, оказывающих медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. На базе учреждений центра также проводятся фундаментальные и прикладные исследования в различных областях и осуществляется подготовка научных и медицинских кадров. Его штат насчитывает более 7 тыс. сотрудников, обучение на его площадке проходят свыше 2 тыс. специалистов.