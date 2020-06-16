Оставшиеся в Дагестане азербайджанцы ждут открытия границы

КУЛЛАР /Республика Дагестан/, 16 июня. /ТАСС/. Долгое ожидание пропуска через закрытую из-за пандемии российско-азербайджанскую границу стало причиной волнений в стихийном лагере для граждан Азербайджана, рассказали жители лагеря. Недовольство привело к столкновениям с полицией, однако сейчас, после проведенных переговоров, ситуация в лагере нормализовалась, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Все хотят поехать домой"

Пункт временного размещения, развернутый МЧС для азербайджанцев, которые не могут свободно покинуть территорию России из-за пандемии коронавируса и закрытой границы, расположен вблизи поселка Куллар в Дербентском районе. Лагерь рассчитан в общей сложности на 360 человек, однако число желающих вернуться на родину растет с каждым днем. Неподалеку от рядов больших брезентовых палаток образовался так называемый стихийный лагерь - здесь люди устроили себе временные жилища из подручных материалов, расстелив покрывала прямо на земле. Сегодня здесь относительно спокойно, большая группа людей - 155 человек - готовится к отправке на родину.

Один из них - житель Баку Али Нуриев - возвращается домой из Санкт-Петербурга, где, по его словам, он проходил необходимое обследование перед операцией. В лагере он провел всего около недели. "Сегодня едем домой. Так быстро, потому что [у меня] вторая группа инвалидности. Здесь все хорошо было, все нормально, нам помогали. Но если вирус (пандемия коронавируса - прим. ТАСС) есть, то все равно надо ждать, терпение нужно", - сказал Нуриев ТАСС.

Житель Азербайджана Маис Нажафзаде, работавший в Москве, прибыл в Дагестан 1 мая. По его словам, зачинщиками волнений в лагере стали его земляки, которые не могут уехать домой, тогда как люди, прибывшие в лагерь несколько дней назад, быстрее них оказываются в списках на пересечение границы. "Они здесь три месяца, все без денег. Есть люди, которые два дня назад приехали и вчера уехали. Поэтому народ "поднялся", - рассказал он ТАСС.

Сам он ждет отправки в Азербайджан уже на следующей неделе. "Я благодарен городу, людям - все местные помогали, кормили... Но я уже второй месяц здесь, и я тоже хочу поехать домой", - поделился он.

Как пояснил ТАСС и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, при формировании очередной группы для пересечения границы азербайджанская сторона отдает приоритет женщинам, детям, пожилым людям, а также имеющим хронические заболевания. "Включают именно этих людей в список. Уже три месяца люди здесь находятся, уже не могут смириться с тем, что постоянно они здесь остаются", - рассказал Шихиев.

Квоту обещают увеличить

По информации властей Дагестана, в ходе инцидента с участием недовольных пропускной системой в стихийном лагере накануне пострадали 11 человек, в том числе шесть полицейских и пять граждан Азербайджана, всем оказана медицинская помощь, один сотрудник полиции госпитализирован. Были задержаны 93 участника беспорядка, некоторые из них, по данным пресс-службы главы и правительства Дагестана, будут привлечены к уголовной ответственности. Азербайджанская сторона выразила сожаление в связи с инцидентом во временном лагере для граждан республики на территории Дагестана и призвала соотечественников соблюдать установленные правила и проявлять понимание в сложившейся ситуации.

Как рассказал ТАСС представитель МИД РФ в Махачкале Амирхан Магомеддадаев, пропуск граждан осуществлялся в соответствии с договоренностями с азербайджанской стороной. Азербайджан, по его словам, принимал единовременно ограниченные группы своих граждан по 100-120 человек, объясняя это недостаточным количеством мест в обсерваторах, где прибывшие из-за границы должны находиться в течение 14 дней. В итоге на границе скопилось около 500 человек, желающих вернуться на родину.

Во вторник в Дагестан для урегулирования ситуации прибыла делегация Азербайджанской Республики во главе с замминистра МВД Азербайджана. Встреча с представителями сопредельного государства прошла в Магарамкентском районе, в ней приняли участие глава Дагестана Владимир Васильев, глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов вице-премьер правительства Дагестана Рамазан Джафаров. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, в ходе переговоров обсуждалось, в том числе, возможное увеличение квоты на единовременный пропуск граждан Азербайджана через границу. Представители азербайджанской стороны высказали предварительную готовность увеличить количество граждан, которые смогут отправиться на родину уже на следующей неделе.

"Я хочу от имени нашего руководства, руководства нашей делегации выразить мнение, что список, в который сегодня входят 155 человек, со следующей недели, возможно, будет увеличен", - привели в пресс-службе слова начальника Главного управления уголовного розыска МВД Азербайджана Арзу Ариф оглу Дашдамирова. При этом он выразил благодарность руководству Дагестана за "гостеприимство и терпение по отношению к гражданам, которые в течение трех месяцев находятся на территории республики". Представитель Азербайджана также признал, что при составлении списков на пересечение границы "были некоторые недоработки".

Во вторник последняя группа азербайджанцев, вошедших в список на отправку домой, покинула лагерь около 16:30 - на автобусе они были доставлены к границе. Тем временем освободившиеся места в палатках МЧС занимают те, кто находился в стихийном лагере. Перед заселением всем гражданам Азербайджана проводится термометрия. Также обязательным условием для заселения является наличие отрицательного теста на коронавирус, который можно сдать здесь же, на территории лагеря, в медицинской палатке.

Главная проблема - слухи

В медицинской палатке находящимся в лагере гражданам Азербайджана оказывают первичную медицинскую помощь, при необходимости отправляют в больничный стационар. "Много жалоб. Нервничают они сильно. У кого язва желудка, у кого гипертония. Мы оказываем помощь всю необходимую, если надо - вызываем "скорую". С лекарствами проблем нет", - рассказала ТАСС работающая в лагере сотрудница Белиджинской участковой больницы, не пожелавшая назвать свое имя.

Также в лагере работают психологи. По словам старшего психолога ГУ МЧС России по Дагестану Патимат Шайховой, одна из главных проблем, осложняющих жизнь людей в лагере, - распространяемые слухи.

"Было такое - кто-то кому-то сказал, что 31 мая открывается граница. И все люди, где бы они не были, бросили свои дела и приехали сюда, на границу. И мы работали с профилактикой слухов. Они верят, что есть какой-то мифический список. Подходят и просят записать их в список. Была идея поставить сюда стенд, но стенд не поможет", - сказала Шайхова ТАСС.

Еще одна сложность, по ее словам - языковой барьер. "У меня очень большой опыт работы, но здесь действительно сложно... Я язык не понимаю, и мои слова могут понять неправильно. Называют меня "старший лейтенант", снимают, куда-то выкладывают... Здесь мы постоянно ищем человека, который может объяснить", - пояснила собеседница агентства.

Представительство МИД РФ в Дагестане просило посольство Азербайджана в Москве проинформировать азербайджанские диаспоры в регионах России о сложностях с переходом границы в Дагестане. В посольстве заверили, что соответствующие письма направили, однако граждане Азербайджана продолжают прибывать в Дагестане в надежде попасть домой.

Как заявил во вторник Азербайджанскому государственному информационному агентству (АзерТАдж) помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев, граждане, собравшиеся на погранично-пропускном пункте "Самур" (со стороны РФ - пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ), должны соблюдать установленные правила, не нарушать принцип очередности и не создавать препятствий для деятельности соответствующих государственных органов. По его словам, с конца марта-начала апреля 2020 года через пункт "Самур" и через международные аэропорты обеспечено возвращение в Азербайджан из РФ почти 3 тыс. граждан республики.