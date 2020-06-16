В Париже 18 тыс. человек приняли участие в манифестации медработников

ТАСС, 16 июня. По меньшей мере 18 тыс. человек во вторник стали участниками марша в поддержку медицинского персонала в Париже. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на полицию.

Протестующие вышли на улицы столицы, а также ряда французских городов с требованиями повышения заработной платы, пересмотра плана по набору персонала в сторону увеличения, а также прекращения политики закрытия медицинских учреждений и сокращения коек в больницах.

По сведениям радиостанции, к протестующим в Париже присоединились около 7,5 тыс. человек в Тулузе, в Лионе - 6 тыс., в Нанте - 5,5 тыс. Марши также прошли в Бордо, Страсбурге, Гренобле и Марселе, в них приняли участие от 3,5 до 4 тыс. протестующих.

Глава МВД республики Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter отметил, что "мародеры и враждебно настроенные по отношению к правоохранительным органам граждане" вторглись в изначально имеющую мирный характер демонстрацию работников здравоохранения в Париже, что привело к беспорядкам. "Выражаю признательность мобилизованным силам, которые восстановили порядок и оказали поддержку раненым полицейским и жандармам", - заключил Кастанер.

Ранее префектура полиции Парижа на своей странице в Twitter информировала, что по меньшей мере 19 сотрудников правоохранительных органов пострадали во время столкновений с агрессивными участниками марша в поддержку медицинского персонала во французской столице. Правоохранительные органы также сообщили, что по состоянию на 18:30 (19:30 мск) были задержаны 32 участника акции.

Столкновения произошли на эспланаде перед Домом инвалидов в седьмом округе французской столицы. В то время, когда основная часть манифестантов, не желавших вступать в противостояние с полицией, ожидала перед Домом инвалидов, более агрессивно настроенные группы в сопровождении большого количества журналистов грубо оскорбляли дежурящих по периметру жандармов и забрасывали их бутылками и петардами. Тех, кто неосторожно подбирался слишком близко к кордону, полиция задерживала, хотя иногда толпе удавалось оттеснить стражей порядка. Примерно в 17:30 (18:30 мск) жандармы практически полностью разогнали толпу.