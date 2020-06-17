Саратовский Минздрав проверит обстоятельства смерти ветерана в госпитале

ТАСС, 17 июня. Минздрав Саратовской области проведет проверку в связи со смертью 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны в госпитале. Об этом во вторник на заседании координационного совета по коронавирусу сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.

"Мы проведем детальный анализ. В госпитале ветеранов войн, где получал медицинскую помощь ветеран, мы ознакомились с документацией, нужно определить причинно-следственную связь. На это нам понадобится некоторое время", - сказал Костин.

Он также отметил что для выяснения ситуации будут привлечены эксперты.

Ранее в СМИ сообщалось, что в специализированном госпитале умер ветеран, который был направлен туда на плановую профилактику. По данным журналистов, пожилой мужчина получил перелом бедра, у него случился инсульт.

Костин сообщил, что о результатах проверки будет доложено губернатору.