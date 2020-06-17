Минобороны и центр Гамалеи начинают клинические испытания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи приступают к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что "Минздравом России выдано разрешение на проведение клинических исследований, согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина".

"В ближайшее время, по завершении двухнедельной изоляции, будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины", - подчеркнули в Минобороны.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что разрешение на клинические исследования выдано и они должны начаться 17 июня.

В начале июня в Минобороны сообщили, что для клинических испытаний отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую - гражданские лица. По данным военного ведомства, в группу добровольцев-военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Среди отобранных военных-добровольцев - десять медицинских работников.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Как ранее сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, массовая вакцинация населения России от новой коронавирусной инфекции может начаться уже осенью текущего года, однако процесс может занять до девяти месяцев.