Гидрометцентр сообщил об "опасном солнце" в ЦФО 17 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Опасная солнечная активность прогнозируется в Центральном федеральном округе (ЦФО) в среду, 17 июня, так как ультрафиолетовый индекс достигнет высоких показателей. Такое "опасное солнце" может негативно влиять на зрение и кожу людей, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ультрафиолетовая радиация в одних случаях полезна, в других - губительна. Именно летом ультрафиолетовый индекс становится опасным. Для его характеристики существует международная шкала - от 1 до 12, но если больше 11 - это уже фантастически высокий индекс, который губительно действует на человека. Так вот, Росгидромет прогнозирует на 17-е число в Центральном федеральном округе очень высокий индекс облученности - от шести до восьми единиц", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой высокий ультрафиолетовый индекс особенно опасен для кожи и зрения людей. В связи с этим необходимо соблюдать ряд важных рекомендаций. "Это очень негативное воздействие на глаза и кожу. Загорать категорически не рекомендуется, нужно использовать солнцезащитные средства, ходить в рубашке с длинным рукавом, носить шляпу. Это вполне серьезно", - отметил он.

Если есть такая возможность, лучше провести полуденные часы в помещении, а в течение дня стараться находиться в тени, советует метеоролог.