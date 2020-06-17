Эксперты призвали СМИ объединить усилия для помощи благотворительным фондам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Средства массовой информации могут эффективно привлекать внимание потенциальных доноров к так называемым "слепым зонам" - проблемам, которые лучше всего поддаются решению с помощью пожертвований на благотворительные инициативы, но пока выпадают из поля зрения общественности. К такому выводу пришли участники онлайн-встречи "Зоны роста: как причинить максимум добра", организованной во вторник фондом "Друзья".

"Медиа должны стать полноценным игроком в сфере социальных изменений и объединиться во благо общества, - отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина. - Если медиа станет партнером для благотворительных фондов, то это качественно изменит роль и значение того, что мы делаем".

Ее поддержала заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, отметившая, что "медиа здесь не конкуренты, медиа здесь партнеры". По ее словам, СМИ нужна общая площадка, на которой они могут объединить свои усилия, договариваясь о том, какие темы и направления нуждаются в продвижении. Такая совместная работа позволит добиться системных сдвигов уже в ближайшие три-пять лет, считает заместитель главного редактора ТАСС.

Глава MasterCard в России Алексей Малиновский согласился с тем, что пять лет - это средний срок, в течение которого могут произойти заметные изменения, но обратил внимание, что его могут ускорить новые непредвиденные факторы. "Я думаю, что пандемия коронавируса - это один из тех катализаторов, которые на многое заставят посмотреть по-другому", - отметил он.

Более осторожный прогноз дал член совета директоров Альфа-банка Алексей Марей, который оценил этот срок в 10 лет. "Мне хочется верить, что в нашем обществе развиваются темы инклюзивности и толерантности, и что все большее количество компаний будут заниматься социальными проектами не потому, что это нужно и этого требуют инвесторы, а потому, что это правильно", - считает Марей.

На встрече состоялась презентация исследования "Зоны роста", проведенного фондом "Друзья". Рассказывая о его основных выводах, операционный директор группы "Кашемир и шелк" Дмитрий Саава отметил, что у благотворительных программ разная эффективность, поэтому ее "обязательно нужно измерять". Вместе с тем в России практически нет серьезных исследований, которые бы оценивали социальный эффект таких программ. "Зоны роста" как раз и посвящены изучению направлений с наибольшей предельной эффективностью вложенных средств.

Реальная помощь

Результаты исследования легли в основу спецпроекта ТАСС "Как причинить максимум добра?", который с помощью интерактивных графиков и статистики показывает важность осознанного отношения к благотворительности. Пенчилова пояснила, что спецпроект рассказывает о том, что важно не просто жертвовать деньги, но и обращать внимание на то, насколько эффективно они расходуются.

"Мы привыкли, что для медиа тема благотворительности - это территория эмоций. Журналист не хочет чувствовать себя бухгалтером когда он идет в эту сферу. В России нет аналитических проектов на эту тему, поэтому представленный подход для нашей страны - это новаторство", - сказала Пенчилова. По ее словам, спецпроект ТАСС - это попытка измерить то, что происходит в сфере благотворительности, и одновременно приглашение СМИ к системному разговору на эту тему.

Как отметила основатель и президент фонда борьбы с инсультом "ОРБИ" Дарья Лисиченко, "многие люди не помогают, потому что не осознают эффекта этой помощи, нужно больше информации об этом".

Встреча прошла в рамках серии бесплатных образовательных семинаров Московской школы профессиональной филантропии и фонда "Друзья". Прямая трансляция велась на сайте информационного партнера фонда - ТАСС.

Фонд занимается системной поддержкой российских благотворительных организаций. Его цель - с помощью образовательных программ, межпрофессиональных консультаций и научных исследований создать устойчивую среду, в которой благотворительные организации смогут повысить свою эффективность.