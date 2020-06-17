Власти Дагестана закупят 10 компьютерных томографов для больниц республики в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Больницы Дагестана в этом году получат 10 компьютерных томографов (КТ), которые власти республики планируют закупить за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщается во вторник на сайте министерства здравоохранения республики.

"В этом году медицинские учреждения Дагестана получат 10 новых компьютерных томографов. Об этом сообщил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. По словам главы регионального ведомства, средства на закупку современного оборудования в размере 310 млн рублей уже заложены в республиканском бюджете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аппараты будут распределены по медицинским организациям республики по мере необходимости. "К примеру, один из закупаемых томографов предназначен для центральной городской больницы Избербаша, где на сегодняшний день нет аппарата КТ, так как имеющийся в медучреждении компьютерный томограф давно вышел из строя и восстановлению не подлежит", - сообщается в тексте.

По словам главы регионального Минздрава, покупка новых томографов позволит "значительно снизить очереди на данный вид исследования". "Появится возможность более оперативно и точно диагностировать у пациентов различные серьезные заболевания, в том числе пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Закупка и установка оборудования сократит время постановки диагноза, что позволит как можно скорее приступить к лечению", - приводятся на сайте слова Гаджиибрагимова.

Он также сообщил, что "со дня на день новый 64-срезовый аппарат КТ поступит в Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД". Закупили его за средства федерального бюджета, выделенные Дагестану на борьбу с пандемией коронавируса. Стоимость томографа составляет 46 млн рублей. "Аппарат будет работать круглосуточно. Первых пациентов на нем планируется обслужить до конца этого месяца", - сообщает ведомство.