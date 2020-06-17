Более тонны нефтешлама вывезли спасатели после разлива мазута в бухте на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня. /ТАСС/. На Камчатке продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в бухте Крашенинникова - за три дня с момента ЧП спасатели собрали и вывезли с прибрежной полосы бухты более тонны нефтешлама, рассказали ТАСС в краевом Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

13 июня жители камчатского города Вилючинск обнаружили пятно мазута, которое прибило к берегу бухты. По предварительным оценкам Росприроднадзора, мазутом загрязнено около 400 м береговой линии, следы нефтепродуктов наблюдаются на протяжении 800 м.

"С момента обнаружения мазута спасатели вывезли с прибрежной полосы более тонны нефтешлама - смеси остатков нефтепродуктов с мусором и водорослями. Для работ им понадобилось порядка 400 килограммов сорбента. Чтобы дать сорбенту возможность впитаться в нефтепродукты, работы в среду временно приостановили", - уточнил собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняются надзорными ведомствами.

Бухта Крашенинникова расположены на восточном берегу полуострова Камчатка, на берегу бухты находится населенный пункт - ЗАТО Вилючинск.