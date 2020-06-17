Главный онколог Москвы удостоен звания почетного члена Американской ассоциации хирургов

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Главный онколог Москвы Игорь Хатьков избран почетным членом Американской ассоциации хирургов - старейшего объединения специалистов этого профиля США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник администратор ассоциации Л. К. Кохлин.

"Он выдвинут в почетные члены Американской ассоциации хирургов и будет утвержден в апреле 2021 года", - сказала она. "Ассоциация не публикует официальные заявления, пока кандидат не становится ее почетным членом, а это произойдет в апреле 2021 года", - уточнила Кохлин.

"Почетные члены Американской ассоциации хирургов выбираются каждый год. Кандидаты получают соответствующее уведомление по крайней мере за один месяц с тем, чтобы они могли подготовиться к поездке и приехать на ежегодное собрание ассоциации", - разъяснила администратор объединения хирургов.

Следующее, 141-е по счету собрание запланировано на 15-17 апреля 2021 года и пройдет в Сиэтле (штат Вашингтон). Предыдущее собрание, которое намечалось на апрель 2020 года в столице США, было отменено из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Звание почетного члена старейшего в США объединения хирургов не предусматривает предоставление денежного вознаграждения или знака отличия, так как является честью само по себе, отметила Кохлин. "В настоящий момент насчитывается только 99 почетных членов ассоциации", - добавила она, затруднившись уточнить, какие страны представляют эти врачи.

Игорь Хатьков является не только онкологом, но и хирургом. Автор более 245 печатных научных работ и шести монографий, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова. В ноябре 2014 года назначен главным внештатным специалистом - онкологом Департамента здравоохранения города Москвы. Профессор, как отмечается на сайте МКНЦ, выполнил лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию в России впервые, его опыт выполнения таких операций - один из самых обширных в мире.

Американская ассоциация хирургов была основана в 1880 году и расположена в Беверли (штат Массачусетс). В ее состав входят не только американцы, но и ведущие специалисты из других стран мира. Организация видит свою задачу в повышении статуса профессии врача-хирурга и предоставлении широкой площадки для демонстрации последних достижений в хирургии. Этому посвящены ежегодные собрания ассоциации, которые длятся почти три дня и включают специально отобранные презентации по клинической и экспериментальной хирургии, занятия по таким темам, как социально-экономические аспекты хирургической помощи.