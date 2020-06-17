Гидрометцентр назвал регионы, где в ближайшие дни высок риск возникновения лесных пожаров

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Высокая пожароопасность прогнозируется в Мурманской, Вологодской, Архангельской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Оренбургской, Иркутской областях, республиках Коми, Калмыкия, Башкортостан, Тыва, Дагестан и Камчатском крае в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Северо-Западном федеральном округе солнце постоянно светит, и там 5-й класс пожарной опасности, чрезвычайная пожароопасность. Это Мурманская, Вологодская, Архангельская области, Республика Коми. В Южном федеральном округе в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, в Калмыкии высокая пожароопасность. В Поволжье риск пожаров в Башкортостане и Оренбургской области", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в зоне риска возникновения лесных пожаров находятся также Сибирь и Дальний Восток. "В Сибирском федеральном округе - это Тыва, Иркутская область, отдельные регионы. А в Дальневосточном федеральном округе - пожароопасный Камчатский край", - отметил метеоролог.

Кроме того, пятый класс пожароопасности прогнозируется в Дагестане в связи с очень высокой температурой.