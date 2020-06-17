Трамп оговорился и заявил, что американские ученые разработали "вакцину от СПИДа"

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник привел несуществующую вакцину от СПИДа в качестве доказательства того, что американские ученые смогут разработать вакцину от нового коронавируса к концу года.

"Я прогнозирую, что до конца года у нас будет очень успешная вакцина и лекарство [от коронавируса]. Мы добиваемся значительного прогресса. Я тесно работаю с замечательными учеными и докторами. <...> Это люди - лучшие, самые умные, самые выдающиеся", - отметил Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома.

"И они придумали вакцину от СПИДа <...> СПИД был смертным приговором, и теперь люди живут, принимая таблетки. Это невероятно", - сказал президент.

По мнению газеты The Hill, речь идет о предэкспозиционной или доконтактной профилактике ВИЧ, это профилактический прием препаратов людьми, не имеющими ВИЧ, с целью снижения риска возможного заражения этим вирусом. Отмечается, что данный препарат достаточно дорогой, его нужно принимать регулярно и по указанию врача.

Программа по борьбе со СПИДом

В феврале американский лидер выразил уверенность в том, что властям США к концу десятилетия удастся положить конец эпидемии СПИДа в стране. Ранее была запущена инициатива, направленная на прекращение распространения в стране ВИЧ и детских онкологических заболеваний к 2030 году. В соответствии с программой президента, в течение первых пяти лет сотрудники сферы здравоохранения будут работать в 20 штатах страны, где главным образом регистрируются случаи ВИЧ-инфекции. После специалисты займутся борьбой с распространением заражений в других штатах.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у более миллиона американцев диагностирован ВИЧ, ежегодно их число увеличивается на примерно 40 тыс. человек.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116,8 тыс. человек.