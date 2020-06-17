Носов сообщил, что следов разлива нефтепродуктов в бухте Нагаева в Магадане не обнаружили

ТАСС, 17 июня. Власти Магаданской области, природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор и Госинспекция по маломерным судам (ГИМС) не нашли следов нефтяного пятна в бухте Нагаева в Магадане. Об этом в среду сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Сергей Носов.

"Сегодня провели второе [заключительное] обследование участка предполагаемого загрязнения в бухте Нагаева и береговой линии. Следов разлива нефтепродуктов не обнаружено и угрозы чрезвычайной ситуации нет", - сообщил Носов и добавил, что вопрос экологии в бухте остается на контроле.

В понедельник в социальных сетях распространились видеозаписи, снятые на камеры телефонов очевидцев. На них видно, что в бухте Нагаева у мыса Чирикова по неизвестным причинам образовалось пятно нефтепродуктов, опасных для морских обитателей и птиц. Сергей Носов поручил региональным властям совместно с Роспотребнадзором провести проверку. Областные власти предположили, что выброс мог произойти либо из затонувших когда-то кораблей, либо из проходивших мимо.

Межрайонная природоохранная прокуратура совместно с представителями ГИМС и Роспотребнадзора провела проверку и обследовала территорию бухты, но следов нефтепродуктов не обнаружила. Было решено провести повторный осмотр.

По информации областных властей, в бухте Нагаева в Магадане затоплено 12 судов, большинство из них не имеют собственника или он неизвестен. В ходе проверок транспортной прокуратуры были установлены владельцы только двух судов. По закону, они должны были принять меры к очистке акватории, этого не было сделано даже после решения суда. В этом году бухту планируется обследовать, чтобы разработать проект по подъему кораблей и ликвидации экологической угрозы.