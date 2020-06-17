Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева переводят в колонию в Хакасии

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупционные преступления, переводят в колонию в Хакасии после того, как Генпрокуратура выявила ослабление режима его содержания в пенитенциарном учреждении в Спасске-Дальнем в Приморье. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин.

В апреле 2019 года приговором суда бывшему мэру Владивостока назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 млн рублей, его брату Андрею Пушкареву - восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и лишением права осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях в течение трех лет.

"Его везут в одну из колоний Хакасии. Согласно российскому законодательству, по прибытии в колонию он может сообщить письмом или телефонным звонком с таксофона своим родственникам о том, где он находится", - сообщил собеседник, добавив, что не располагает информацией о том, когда Пушкарев прибудет в Хакасию.

Найдин добавил, что в колонии в Приморье, где содержался Пушкарев, не выявлено случаев заражения коронавирусом, и Пушкарев, садясь в поезд, был здоров. По словам собеседника, в колонии в Спасске-Дальнем Пушкарев был трудоустроен.

Генеральная прокуратура РФ выявила, что бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев содержится в ослабленных условиях в колонии Приморского края, и добилась его перевода в исправительное учреждение другого региона.

Судом установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.