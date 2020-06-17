Разрушающуюся дамбу на Амуре под Хабаровском восстановят до конца 2025 года

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае обязал Хабаровское управление автомобильных дорог восстановить разрушающуюся дамбу на Амуре, которая защищает поселения, а также водозабор Хабаровска и железнодорожный мост от повреждений. Об этом сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры в среду.

"В целях устранения нарушений закона хабаровский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены. До конца 2025 года Хабаровское управление автомобильных дорог обязано провести аварийно-ремонтные работы и реконструкцию дамбы. Уполномоченные региональные органы власти обязаны профинансировать выполнение этих работ", - говорится в сообщении.

Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Дамба, расположенная на протоках Пемзенская, Бешеная и на основном русле реки Амур вблизи Хабаровска, была введена в эксплуатацию в 2003 году. Сооружение находится в собственности Хабаровского края и передана в оперативное управление Хабаровскому управлению автомобильных дорог.

Сооружение строилось для предотвращения "перераспределения основного русла реки Амур в протоку Пемзенская". Дамба защищает водозабор Хабаровска от заноса донными отложениями, опоры железнодорожного моста через реку Амур от повреждения и населенные пункты Хабаровского края и Еврейской автономной области от размыва берегов. Отмечается, что безопасность дамбы долгое время не обеспечивалась, сейчас она в полуразрушенном состоянии.

Хабаровское управление автомобильных дорог не проводило обязательные обследования и текущий ремонт дамбы, причины разрушения дамбы не анализировались, меры к предотвращению аварии, к капитальному ремонту и реконструкции не принимались, отмечает прокуратура.