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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении коронавируса

В организации отметили, что это первое лечение, результаты которого демонстрируют снижение смертности среди пациентов с COVID-19

ТАСС, 17 июня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования RECOVERY, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя ВОЗ Фаделы Шаиб.

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"Это первое лечение, [результаты] которого демонстрируют снижение смертности среди пациентов с [вызываемым новым коронавирусом заболеванием] COVID-19, - приводятся в заявлении слова гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса. - Это прекрасные новости, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, а также многочисленные британские больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот направленный на спасение жизней научный прорыв".

По словам руководящего исследованием профессора Оксфордского университета Питера Хорби, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19". Хорби считает, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.

В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель масштабного научного проекта - изучить эффективность методик лечения зараженных коронавирусом нового типа. 2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, переливания больным плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина. 4,3 тыс. пациентов в контрольной группе получали лишь стандартное лечение.

Ученым не удалось обнаружить свидетельств того, что гидроксихлорохин снижает смертность среди больных COVID-19, позволяет ускорить процесс выздоровления или положительно влияет на состояние больных иным образом. При этом использование дексаметазона в дозировке 6 мг в день позволило на треть снизить смертность среди пациентов на искусственной вентиляции легких (по сравнению с контрольной группой), а также на одну пятую среди пациентов, получавших кислород. Среди больных, которым не требовалась респираторная поддержка, какого-либо эффекта выявлено не было.

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ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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