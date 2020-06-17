Военные медики посетят 22 горных селения в Дагестане для проведения тестов на коронавирус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в Дагестане, посетят 22 горных селения в Ботлихском районе, где окажут медицинскую помощь жителям и проведут сбор материала для проведения тестов на коронавирус. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Выездные бригады военных специалистов посетят 22 горных селения Ботлихского района, где окажут медицинскую и консультативную помощь местному населению, а также проведут отбор биопроб для проведения ПЦР-диагностики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в состав бригад специализированной медицинской помощи входят врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и лор. Прием пациентов врачами выездных бригад осуществляется в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах. Военные медики также посещают на дому больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти на прием. В ходе выездных консультаций военные медики приняли уже более 900 граждан и отобрали свыше 900 биопроб для проведения ПЦР-диагностики.

В инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в Дагестане, продолжают получать необходимую медицинскую помощь около 60 пациентов. Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков.

Медицинскую помощь жителям республики оказывают более 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов. Для оказания помощи населению в их распоряжении имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств.

Дагестан занимает восьмое место среди субъектов РФ и первое место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 6 745 случаев заражения, 4 780 человек выздоровели, 328 умерли. В республике развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя Минобороны РФ общей вместимостью на 200 коек.