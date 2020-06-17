Граничащая с РФ провинция Хэйлунцзян ввела 21-дневный карантин для прибывающих из Пекина

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая ввела 21-дневный карантин для некоторых категорий лиц, приезжающих из Пекина. Как сообщил в среду информационный портал "Сина", данные меры коснутся граждан, прибывающих из районов китайской столицы с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы, а также тех, кто посещал пекинский оптовый рынок "Синьфади", где была зафиксирована вспышка коронавируса.

"Начиная с 30 мая, к гражданам, прибывающим в провинцию Хэйлунцзян из районов Пекина со средним или высоким уровнем эпидемиологической угрозы, посещавшим рынок "Синьфади", а также тем, кто следует в провинцию Хэйлунцзян транзитом через Пекин (пребывание в районах с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы более 12 часов), применяются карантинные меры", - сказано в материале.

Перечисленные категории граждан по прибытии в Хэйлунцзян должны предоставить полную информацию о возможных контактах с зараженными, пройти 14-дневный централизованный и 7-дневный домашний карантин, сдать четыре теста на коронавирус (на первый, третий-пятый, 13-й и 20-й день карантина), а также один контрольный тест на антитела к коронавирусу. В случае пребывания в Хэйлунцзян менее 21 дня, прибывающие должны сдать два теста на коронавирус и один анализ на антитела.

Для тех, кто не посещал рынок "Синьфади", и прибывает в Хэйлунцзян не из районов Пекина с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности, предусмотрено централизованное наблюдение в течение 2-3 дней, два теста на коронавирус с шагом в 24 часа, контрольный анализ на антитела. В случае отрицательных результатов также необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.