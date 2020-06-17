Карантинный режим сняли в детском саду Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Детский сад "Полянка" в Южно-Сахалинске в среду возобновил работу после карантина, введенного из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников учреждения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Работа в учреждении была приостановлена с 1 июня. В саду выявили сотрудника, который контактировал с заразившимся коронавирусной инфекцией.

"Детский сад №5 "Полянка" в Южно-Сахалинске возобновляет работу с 17 июня", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, в дошкольном учреждении дважды провели дезинфекцию. Все поверхности обследовали на наличие возбудителей инфекции - результаты отрицательные. Все работники, дети и их родители прошли тесты на COVID-19. Инфекция обнаружена у четырех сотрудников детского сада и восьми малышей. Все они госпитализированы.

Детский сад "Полянка" расположен в центральной части Южно-Сахалинска. В учреждении трудятся 31 педагог, дети разделены на пять групп: раннего развития, младшая, средняя, старшая и подготовительная. Всего в детсаду воспитываются 316 детей.

Ситуация в регионе

В настоящее время на Сахалине из-за коронавируса закрыты шесть детских садов: пять - в Южно-Сахалинске, один - в Красногорске Томаринского района.

Сейчас в области от коронавирусной инфекции проходят лечение 283 человека, 105 пациентов выписаны. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов страны с самыми низкими показателями по заболеваемости и является единственным регионом в России, вышедшим на третий этап выхода из режима самоизоляции.