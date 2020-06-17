Количество заболевших коронавирусом в Приморье впервые превысило 100 человек за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Коронавирус за сутки подтвердился у 104 жителей Приморского края, один человек умер. В региональном Минздраве ТАСС подтвердили, что суточный прирост заразившихся до этого не превышал ста.

"Более 100 человек заболели коронавирусом в Приморье за минувшие сутки. Не справился с болезнью еще один пациент", - сообщается на сайте правительства Приморского края.

От новой коронавирусной инфекции в регионе умер 84-летний мужчина, у которого была сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы, в том числе нарушение ритма. Всего от последствий заражения инфекцией в регионе умерли 29 пациентов.

С начала пандемии в крае выявлено 3 169 случаев заражения коронавирусом нового типа, выздоровели 1 848 пациентов. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что среди причин ухудшения эпидемиологической ситуации - посещение гражданами религиозных учреждений различных конфессий, случаи заболевания среди работающего населения и посещение гражданами мест массового отдыха без соблюдения социальной дистанции.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо усилить контроль за работой магазинов, предприятий по оказанию услуг населению. Административные комиссии должны наказывать тех, кто не соблюдает перчаточно-масочный режим, санитарные правила. "Должна вестись бескомпромиссная работа административными комиссиями, всеми органами власти: судебными, исполнительными, правоохранительными. Нам нужно сделать все, чтобы выйти к 23 июня с наименьшими потерями и дать возможность поэтапному открытию других отраслей", - заявил губернатор.