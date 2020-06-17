Власти Якутии отменяют карантин в одном из сел республики

ЯКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Режим карантина в селе Хонгор-Бие в Намском районе Якутии будет снят, соответствующий указ выйдет в среду. Об этом сообщил на брифинге глава региона Айсен Николаев.

Карантин на территории села Хонгор-Бие, единственного населенного пункта в Салбанском наслеге (сельское поселение) Намского района, власти Якутии ввели 21 мая. По данным республиканского оперштаба, в селе подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом.

"Нам удалось на сегодняшний день ситуацию полностью взять под контроль. Болезнь локализована. Осталось несколько больных. За последние 10 с лишним дней уже ни одного нового больного не зафиксировано. По представлению главного санитарного врача я принял решение, и сегодня выйдет указ об отмене режима карантина по [Салбанскому наслегу] Намского района", - сказал Николаев.

Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. Режим полной самоизоляции продлен до 21 июня включительно и введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района.

Село Хонгор-Бие с населением около 300 человек находится в 72 км от райцентра Намцы, который, в свою очередь, удален от Якутска на 90 км.

Всего в регионе зарегистрировано 3 290 случаев коронавируса, выздоровели 2 089 человек, умерли 23.