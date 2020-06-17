В Якутии более 2 тыс. добровольцев помогают пенсионерам и инвалидам в условиях пандемии

ЯКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Количество добровольцев, которые помогают пенсионерам и инвалидам в Якутии в период пандемии, превысило 2 тыс. человек, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

С 18 марта во всех муниципалитетах Якутии заработал республиканский волонтерский корпус для помощи пожилым жителям. По состоянию на 1 апреля там насчитывалось свыше 1,7 тыс. человек.

"Только в Якутии в ряды добровольцев, помогающим пенсионерам и людям с инвалидностями, вступило более 2 тыс. человек. На сегодня один из самых высоких показателей в России", - говорится в сообщении.

Как отметила региональный координатор якутского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры - медики" Алена Кычкина, жители не остаются в стороне. "Кто-то выделяет личный транспорт, кто-то шьет маски, индивидуальные предприниматели поставляют нам средства защиты. В нашу организацию с марта поступило более 20 тыс. заявок от граждан старшего возраста. Мы не только развозим продуктовые наборы и помогаем с работой на огородах, но и устраиваем онлайн-квизы и концерты", - привели в сообщении слова Кычкиной.

Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. Режим полной самоизоляции продлен до 21 июня включительно и введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе.

Всего в регионе зарегистрировано 3 199 случаев коронавируса, выздоровели 1 956 человек, умерли 23.