Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин заразился коронавирусом и перешел на режим самоизоляции. Об этом сообщила в среду пресс-служба законодательного органа.

"Спикер Мажилиса строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом Нурлан Нигматулин перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 9 и 11 июня председатель нижней палаты принимал министра здравоохранения Елжана Биртанова. "В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова спикер Мажилиса 16 июня прошел очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный", - пояснили в пресс-службе.

"Придерживаясь утвержденного протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание Мажилиса проведет его заместитель", - следует из сообщения.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.