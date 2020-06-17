Синоптики сообщили об аномальной жаре в Магадане

ТАСС, 17 июня. Температура воздуха в Магадане на этой неделе достигла отметки плюс 17 градусов. Для северного города этот показатель является аномальным в середине июня, сообщили ТАСС в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области.

"Аномальная жара установилась в Магадане из-за антициклона. В ближайшие дни похолодание или дожди не прогнозируются", - сообщил собеседник агентства.

По информации синоптиков, ежегодно в середине июня в Магадане отмечаются дожди и туманы. Температура воздуха в это время едва достигает плюс 10-12 градусов. В связи с аномальным повышением температуры они рекомендуют горожанам быть осторожнее во время уличных прогулок.

Сейчас в Магадане хорошая солнечная погода, ветра и осадков нет. Температура воздуха - плюс 17 градусов.