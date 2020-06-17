Роскачество рекомендует не подключать дома к одной сети Wi-Fi умные гаджеты и ПК

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Роскачество рекомендует для защиты информации на домашнем компьютере не подключать к одной сети Wi-Fi умные устройства и ПК, а также не обсуждать конфиденциальные темы в комнате, где установлена "умная колонка". Об этом говорится в сообщении организации, посвященном обеспечению безопасности "умного дома".

"Если вы обдумываете приобретение умных устройств или даже целой экосистемы, освойте основные требования безопасности, перечисленные специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества, и взвесьте все "за" и "против". На одной чаше весов - удобство и оригинальность, на другой - физическая и информационная безопасность", - отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, слова которого приводятся в сообщении.

По мнению специалистов организации, для защиты "умного дома" стоит обеспечить безопасность своего жилища в целом, в том числе установить на компьютер и телефон антивирус для блокировки вредоносного программного обеспечения, предназначенного для получения личной информации.

Для защиты сети Wi-Fi специалисты рекомендуют использовать маршрутизатор VPN (Virtual Private Network, "виртуальная частная сеть") или защитное приложение с тем же функционалом. При этом они не рекомендуют подключаться к незащищенным общедоступным сетям Wi-Fi.

"В идеале - лучше использовать более одного маршрутизатора, чтобы ваши устройства IoT находились в сети, отличной от сети вашего основного ПК. Это защитит информацию на вашем ПК в случае, если ваши IoT-устройства будут скомпрометированы", - отмечается в сообщении.

Эксперты также советуют использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию (2FA). "Многие умные устройства поставляются с паролями по умолчанию, что упрощает их взлом, так как все заводские коды слиты в сеть. Обязательно настройте вручную (как правило, через приложение) умное устройство сразу после покупки и измените имена пользователей и пароли, которые установлены по умолчанию", - говорится в сообщении.

Также тщательно следует анализировать запросы приложений, в том числе связанных с умными устройствами, на доступ к личной информации (фотографиям, местоположению, адресной книге, камере) и не забывать регулярно обновлять программные приложения всех устройств, указывают эксперты.

Советы по использованию "умной колонки"

Эксперты также составили рекомендации по использованию "умной колонки", которая является одним из самых популярных компонентов "умного дома". В частности, специалисты советуют рассмотреть возможность отказаться от обмена с производителем записями, используемыми для улучшения обслуживания и отключения "персонализированных результатов поиска". Кроме того, они рекомендуют отключать устройства, когда они не используются, и не обсуждать конфиденциальные темы в присутствии "умной колонки".

Эксперты советуют включить уведомления по электронной почте, чтобы следить за попытками несанкционированного доступа или интернет-покупок. При этом, по их мнению, идеальным вариантом будет не привязывать к колонкам свой основной аккаунт, связанный с платежными средствами.