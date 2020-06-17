Медведев: ответы на некоторые вопросы, возникшие из-за коронавируса, найти не удастся

"Поистине, кризис стал экзистенциальным для всех", - написал он в своей статье, опубликованной в среду в журнале " Россия в глобальной политике ". Медведев перечислил целый ряд вопросов, которые поставил этот кризис, и подчеркнул: "На некоторые из них, я почти уверен, мы не сможем ответить никогда".

Он отметил, что к числу вопросов, ответы на которые предстоит найти, относится рукотворное или естественное происхождение вируса, кто виноват в его быстром распространении и что делать в сложившейся ситуации. "Колоссальные средства понадобятся для оживления хозяйственной жизни, - подчеркнул запред Совбеза РФ. - Не менее существенен вопрос о том, сколько это все будет длиться. Накроет ли мир вторая волна эпидемии и если да, то когда? Сформируется ли у населения планеты в скором будущем популяционный иммунитет?".

По словам Медведева, последствия распространения коронавируса оказались очень масштабными, вплоть до "несущихся под откос национальных экономик". "Кризис не просто подверг огромной опасности жизни миллионов людей, он обнажил риски, к которым оказались не готовы самые передовые, самые технологичные государства, - констатировал он. - Нанес сильнейший удар по глобализации, считавшейся основой межгосударственного взаимодействия в XXI веке".

Медведев подчеркнул важность согласованной всеобщей работы "над выходом из самого масштабного - и действительно глобального - кризиса, аналогов которому не было в новейшей истории". "Необходимо глобальное сотрудничество в сфере безопасности в самом широком смысле", - уверен он.

Зампред Совбеза напомнил, что масштабные эпидемии прошлого заставляли человечество объединяться в решении этих проблем. "Только благодаря международному сотрудничеству возникли санитарные конференции, на которые съезжались врачи, эпидемиологи, демографы, чтобы выработать эффективное противодействие болезням, - пояснил он. - Именно их совместная работа позволила основать в 1948 году Всемирную организацию здравоохранения, создать линейку препаратов, которые сейчас принято называть антибиотиками". Медведев обратил внимание, что сейчас мир "гораздо более взаимосвязан, а цифровые технологии дают человечеству почти безграничные возможности для взаимодействия без потери времени, которое <...> слишком дорого".