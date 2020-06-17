Медведев: ограничительные меры в мировой торговле на фоне пандемии должны быть временными

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры в мировой торговле, принятые на фоне пандемии, должны быть адекватными и иметь временный характер. Об этом написал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале " Россия в глобальной политике " в среду.

"Хотя введение различными странами мира ограничительных мер в торговле товарами и услугами подорвало функционирование международной торговой системы и цепочек добавленной стоимости, в соответствии с договоренностями G20 и АТЭС, рекомендациями ВТО и ВОЗ, ограничительные торговые меры, принимаемые в целях борьбы с последствиями пандемии, должны быть адекватными и носить временный характер", - указал он.

По словам Медведева, "конкуренция не отменяет необходимости международного экономического сотрудничества, актуальность которого существенно возрастает". Он отметил, что многие страны сталкиваются с проблемами финансирования социальных обязательств и долговых платежей, "и развитые страны должны быть готовы оказывать поддержку ради обеспечения глобальной социальной и финансово-экономической стабильности". Минувшие месяцы, добавил Медведев, показали готовность различных стран и международных организаций к кооперации и взаимодействию в противостоянии вызовам. Международными организациями заявлены существенные финансовые обязательства в целях борьбы с пандемией. В частности, он напомнил о том, что представители G20 обещали выделить в общей сложности порядка 5 трлн долларов в целях поддержки национальных экономик стран-членов объединения.

Медведев обратил внимание на то, что пандемия оказала воздействие и на формирование торговых соглашений. Так, реализация соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли отложена, временно приостановлены переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и Великобританией, под угрозой выполнение первой фазы торговой сделки между США и Китаем.

"России в таких условиях целесообразно придерживаться принципов свободной торговли, безусловно, с учетом объективных требований по защите безопасности жизни и здоровья, обеспечения наших национальных интересов, стимулировать развитие цифровой торговли при условии обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных", - написал Медведев.

По его мнению, на пространстве ЕАЭС современные вызовы будут способствовать организации сотрудничества в области здравоохранения и выработке механизма совместного реагирования на эпидемиологические вызовы в условиях единого мобильного рынка труда. "Самое время активно развивать дистанционное взаимодействие между медицинскими учреждениями России и стран - партнеров по ЕАЭС, расширять присутствие российского образования странах ЕАЭС путем подключения их вузов к дистанционным программам или отдельным мероприятиям российских учебных заведений", - добавил зампредседателя СБ РФ.