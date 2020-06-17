Медведев: вакцинацию от коронавируса надо будет проводить почти одномоментно во всем мире

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса после их появления должны быть использованы почти одномоментно по всему миру, что требует сотрудничества между государствами. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике" .

Как подчеркнул Медведев, коронавирусную инфекцию "невозможно победить в отдельно взятой стране даже при закрытых рубежах, отмене транспортного сообщения и иных коммуникаций между людьми", поэтому в целом ряде случаев государствам придется пойти на вынужденное сотрудничество. В качестве примера он привел "обязательное взаимодействие в ходе прививочной кампании" от коронавируса.

"Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах, прежде всего - по соображениям национальной безопасности. Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор "коронавирусную бомбу", - пояснил Медведев.

Он отметил, что в Средние века город с чумой полностью блокировали и большинство его жителей были обречены на гибель, однако современный мир живет "в принципиально иной реальности". Поэтому, заключил зампред СБ РФ, ответ на пандемический кризис "предполагает постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями".