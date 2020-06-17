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Пандемия коронавируса нового типа

Медведев назвал тупиковым путем попытки найти виновные в пандемии коронавируса страны

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что гораздо продуктивнее обеспечить полноценную платформу для сотрудничества врачей, ученых, лабораторий и фирм

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Попытки возложить на какие-либо государства ответственность за пандемию коронавируса и предъявить триллионные суммы претензий ведут в тупик. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".

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"Понятно, что сегодня расследования о причинах пандемии - часть внутренней политики отдельных стран, которая служит основой для избирательных кампаний. В результате появляются и "подследственные" государства, на которые перекладывается ответственность за провалы в экономике и борьбе с коронавирусом на своей территории", - написал зампред Совбеза, отметив, что в рамках таких расследований "обозначаются триллионные суммы претензий". "Это тупиковый путь, который никому не поможет, даже в ходе выборов", - считает Медведев.

Гораздо продуктивнее, по его словам, обеспечить полноценную платформу для сотрудничества врачей, ученых, лабораторий и фирм. "Ведь на выработку действительно эффективной вакцины и группы противовирусных препаратов уйдет немало времени. И вклад каждой страны, ее ученых и компаний может быть поистине уникальным", - пояснил замглавы СБ РФ.

Он выразил уверенность в необходимости налаживания открытого и энергичного взаимодействия в этой сфере практически всех стран по линии власти, науки и бизнеса на современной международно-правовой основе.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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