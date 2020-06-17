Медведев: меры против пандемии не должны провоцировать панику и социальное недовольство

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил, чтобы эксперты из разных стран совместно выработали меры по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которые обеспечили бы безопасность населения и в то же время позволили бы не допустить взрыва социального недовольства.

"Желание властей утвердить или сохранить те или иные правила новых социальных отношений между людьми вполне понятны: долгое противостояние вирусу и медленная победа над ним даются слишком большой ценой. Однако здесь важно найти баланс между интересами государства и человека, его гражданскими правами, не спровоцировать панику и недовольство среди людей", - написал Медведев в статье, опубликованной в среду в журнале "Россия в глобальной политике". Он полагает, что "социальные протесты в США и ряде других государств это доказывают со всей очевидностью".

По мнению Медведева, "правильно опираться на опыт других стран, если он положительно себя зарекомендовал даже на первых стадиях внедрения". "ООН и Всемирная организация здравоохранения могли бы предоставить площадку для обсуждения ведущими экспертами мер, которые позволят обеспечить безопасную жизнь людей и при этом не допустить взрыва социального недовольства", - предложил заместитель председатель СБ.

Главное условие - транспарентность мер

На его взгляд, из-за пандемии коронавируса "помимо восстановления экономики, наибольшие трудности властей будут связаны с организацией текущей жизнедеятельности человека, ее безопасностью".

"Страны, которые постепенно выходят из карантина, справедливо волнуются, как коронавирус отразится на жизни крупных городов. Перед управленцами разного уровня возникают вопросы, которые были немыслимы еще в недалеком прошлом. Как в условиях присутствия вируса с высокой контагиозностью обеспечить людям возможность безопасно и свободно перемещаться, ездить на работу и ходить в магазины? Нужно ли требовать соблюдать социальную дистанцию, носить маски?" - отметил Медведев. Он констатировал, что "эти меры вносят в жизнь массу неудобств".

"Коронавирусная инфекция, с которой мы столкнулись, уникальна, так как напрямую затронула все сферы нашей жизни. И в этот трудный период именно транспарентность является главным условием выживания", - убежден заместитель председателя Совбеза.

Он полагает, что "нужно делиться научной и практической информацией, навыками, различного рода технологическими решениями". "Государства и люди должны объединить усилия, оказывать друг другу взаимную поддержку и помощь настолько активно, насколько этого требует ситуация", - призвал Медведев. Он отметил, что в такой ситуации в интересах всех стран как можно скорее оставить в стороне ненужные споры и противоречия.

"Только самое тесное сотрудничество позволит нам победить вирус, который никуда не ушел и по-прежнему является общим врагом всего человечества", - подчеркнул заместитель председателя СБ РФ.