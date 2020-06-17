Медведев: правоохранителям потребуются новые технологии фиксации киберпреступлений

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новые схемы киберпреступников потребуют от правоохранителей задействовать новые технологии фиксации преступлений. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своей статье, опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".

"Оборот станет набирать и киберпреступность, создавая все новые мошеннические схемы, на которые правоохранительным структурам придется очень быстро реагировать, причем в силу трансграничного характера сделок потребуются новые формы сотрудничества правоохранителей разных стран и самые современные технологические средства выявления и фиксации преступлений", - считает Медведев.

В своей статье он отметил, что пандемия коронавируса привела к всплеску виртуальной преступности. "Сегодня, когда люди в повседневной жизни все больше и больше используют цифровые решения, а компании переходят на удаленный режим работы, открывая доступ к своим внутренним данным, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв", - отметил он. Замглавы Совбеза также подчеркнул, что интернет становится более открытым, и это несет огромные риски, делает его идеальным полем для преступных сообществ.

"Еще недавно было трудно представить, что крупнейшие компании полностью перейдут на формат совещаний в режиме онлайн, например, с помощью Zoom. А любая программа имеет и свои особенности, позволяющие решать далеко не высоконравственные задачи", - предостерег Медведев. Он также обратил внимание на то, что не менее активно в период пандемии человечество стало переводить в цифровую сферу торговлю от продаж бытовых товаров через интернет-магазины до масштабных сделок, заключаемых в цифровой форме с использованием соответствующих способов оплаты. "Объем такой торговли измеряется сотнями миллиардов долларов и будет расти независимо от траектории развития инфекции. Это уже необратимый процесс", - отметил он, добавив, что такие сделки тоже неминуемо оказываются в поле зрения кибермошенников.

Медведев сообщил, что в России активно ведется работа над развитием национальной системы кибербезопасности, в том числе по линии Совбеза и силовых структур. Он призвал мировое сообщество к более тесному сотрудничеству для обеспечения глобальной безопасности в цифровом мире. "Нам всем совместно пора принять новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в цифровом пространстве. Такая работа уже ведется, но ее следует ускорить", - подытожил замглавы Совбеза.