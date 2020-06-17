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Пандемия коронавируса нового типа

Случай заражения коронавирусом выявили в Доме ребенка в Амурской области

Учреждение перешло на вахтовый метод работы

ТАСС, 17 июня. Медики выявили случай заражения коронавирусом в Доме ребенка в Благовещенске, учреждение перешло на вахтовый метод работы. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве здравоохранения региона.

"COVID-19 выявлен у сотрудника Дома ребенка в Благовещенске. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказал представитель минздрава.

Сотрудник Дома ребенка контактировал с одной группой детей и несколькими работниками, первые тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Контактировавшие временно изолированы.

"Персонал переведен на вахтовый метод работы, смена будет длиться 14 дней", - сказали в министерстве.

С начала пандемии в Амурской области выявлено 1,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 340 из которых завершились выздоровлением, шесть человек умерли. За последние сутки выявлено 38 новых заразившихся.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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