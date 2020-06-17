Случай заражения коронавирусом выявили в Доме ребенка в Амурской области

ТАСС, 17 июня. Медики выявили случай заражения коронавирусом в Доме ребенка в Благовещенске, учреждение перешло на вахтовый метод работы. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве здравоохранения региона.

"COVID-19 выявлен у сотрудника Дома ребенка в Благовещенске. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказал представитель минздрава.

Сотрудник Дома ребенка контактировал с одной группой детей и несколькими работниками, первые тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Контактировавшие временно изолированы.

"Персонал переведен на вахтовый метод работы, смена будет длиться 14 дней", - сказали в министерстве.

С начала пандемии в Амурской области выявлено 1,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 340 из которых завершились выздоровлением, шесть человек умерли. За последние сутки выявлено 38 новых заразившихся.