Группа вахтовых рабочих прибыла на Чаяндинское месторождение в Якутии для пересменки

ЯКУТСК, 17 июня. /ТАСС/. Первая смена вахтового персонала прибыла на Чаяндинское месторождение в Якутии, где был выявлен очаг заражения коронавирусом. Об этом сообщается в среду на сайте ООО "Газпром добыча Ноябрьск".

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работали более 10 тыс. человек. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 28 апреля поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

"15 и 16 июня 169 вахтовых работников ООО "Газпром добыча Ноябрьск" прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии. На добычном промысле они сменят большую часть дежурного персонала, у которого завершилась трехмесячная вахта. Длительность пребывания на вахте была увеличена в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца июня на месторождение заедут еще около 150 сотрудников компании. "Таким образом будет произведена полная смена вахтового персонала ООО "Газпром добыча Ноябрьск", отработавшего в Якутии первую продленную вахту", - отмечается в сообщении.

До заезда на месторождение сотрудники провели 14 дней под наблюдением медицинских работников в пунктах временного пребывания в Ноябрьске. Они дважды прошли тестирование на наличие коронавируса и получили отрицательные результаты. Также на территории месторождения предприняты усиленные меры безопасности. Весь персонал обеспечивается антисептическими средствами и одноразовыми масками, ведется ежедневная дезинфекция служебных помещений и производственных объектов.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на востоке России, является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" (наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области). Сейчас там работает ООО "Газпром добыча Ноябрьск", которое является участником государственной Восточной газовой программы - предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Якутии.