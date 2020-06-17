Амурская область получила более 912 млн рублей на восстановление дорог после паводков

ТАСС, 17 июня. Ремонт более чем 180 км поврежденных паводками дорог проведут в Амурской области в 2020 году. Регион получил средства на восстановление дорожной инфраструктуры, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

В мае президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями субъектов профинансировать восстановление транспортной инфраструктуры, пострадавшей во время паводков в четырех дальневосточных регионах. В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали сильные паводки в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях.

"912,5 млн рублей из федерального бюджета на восстановление дорог и мостов после паводков-2018/2019 поступили в область <...> Эти средства планируется в первоочередном порядке направить на восстановление 148,1 км автомобильных дорог регионального значения и 33,1 км муниципальной дорожной сети. Все работы планируется закончить до конца года", - приводятся в сообщении слова замруководителя регионального дорожно-транспортного ведомства Дмитрия Лучникова.

Ущерб от паводков дорожной инфраструктуре в области оценили в 2,2 млрд рублей. Часть средств уже получена из федерального бюджета. Пострадавшие участки региональных дорог будут восстанавливать в Мазановском, Свободненском, Октябрьском, Ромненском, Константиновском и Михайловском районах. Дороги местного значения отремонтируют в Благовещенске и Белогорске, в Архаре, Архаринском, Благовещенском, Завитинском, Зейском и Мазановском районах. Сейчас определяются подрядчики.

"Тему дорог держим на контроле и поднимаем перед руководством страны, вместе с тем хочу отметить, что государство уже выделило огромные ресурсы нам на ликвидацию последствий ЧС. Всем ведомствам необходимо наладить соответствующий контроль за использованием этих средств", - цитирует пресс-служба губернатора Приамурья Василия Орлова.

В прошлом году регион пережил мощный паводок. Тогда в Приамурье пострадали 329 фермерских хозяйств, подтопило 135 населенных пунктов, пострадала дорожная инфраструктура. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в области в июле, был отменен только в декабре.