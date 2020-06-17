Более 100 российских моряков прибыли в Калининград рейсом из Испании

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Более 100 российских моряков прибыли в Калининград авиарейсом из Лас-Пальмаса в Испании утром в среду. Вечером в регион прибудут еще 92 моряка из города Сорваг (Фарерские острова), сообщили журналистам в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Утром в аэропорт Храброво прибыл рейс из Лас-Пальмаса, который привез 116 моряков. Среди них 101 калининградец, а также 15 человек из других регионов (Краснодарский край, Астраханская и Мурманская области), которые будут отправлены в обсерватор", - сообщили в штабе, добавив, что после подтверждения того, что моряки из других регионов не заражены коронавирусом, они смогут отправиться домой.

Ожидается, что в 20:00 (21:00 мск) в Калининград прилетят еще 92 моряка из города Сорвага (Фарерские острова), 91 из них - жители Калининградской области и один гражданин Белоруссии с видом на жительство в России.

Это самое большое количество моряков, которое прибывает в область из-за границы в течение одного дня с начала пандемии коронавируса, отметили в штабе.