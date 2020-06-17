АТОР разъяснила правила заселения в санатории

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Помимо традиционного направления врача и сведений о санэпидокружении для отдыха в российских санаториях в этом году понадобится справка об отсутствии COVID-19, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью "Российской газете" .

"Санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора. Это так называемая "курсовка" (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка - об санэпидокружении", - перечислила Ломидзе.

О необходимости справок об отсутствии коронавируса и о санэпидокружении для заезда в санаторий ранее сообщалось в рекомендациях Роспотребнадзора. Это требование в ряде случаев приводит к отменам забронированных поездок, говорила ТАСС председатель правления Ассоциация отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова.

Ломидзе рекомендует туристам не "полагаться на авось" и иметь при себе все три справки. "Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту. Ведь санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок", - пояснила она.

По словам Ломидзе, сейчас уже работают многие санатории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края.