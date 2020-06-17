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Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко: тесты сенаторов и сотрудников аппарата СФ на коронавирус отрицательные

Как сообщила спикер Совета Федерации, тестирование проводилось 15 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Все члены Совета Федерации и сотрудники аппарата верхней палаты парламента прошли тестирование на коронавирус в преддверии пленарного заседания, все результаты отрицательные. Об этом сообщила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Позавчера все сенаторы, сотрудники аппарата прошли тестирование. Докладываю вам, к счастью, все тесты отрицательные. У нас, слава богу, все здоровы, с чем я вас и поздравляю", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание в среду.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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