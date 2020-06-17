План действий ШОС и Роспотребнадзора по борьбе с эпидемиями планируют утвердить осенью

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. План совместных действий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Роспотребнадзора по борьбе с эпидемиями может быть утвержден главами государств - участников организации осенью во время саммита ШОС. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я благодарю экспертов, которые вчера согласовали и в целом одобрили проект плана совместных действий государств - членов ШОС по противодействию угрозе эпидемий на пространстве регионов. По итогам наших консультаций по окончании дискуссий предлагаю принять итоговое заявление, в котором выражается одобрение проекта плана совместных действий. Предполагаю, что план совместных действий будет утвержден главами наших государств в рамках саммита ШОС, который состоится этой осенью", - сказала она на заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Саммиты ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны были пройти 21 - 23 июля в Санкт-Петербурге. 27 мая пресс-служба Кремля сообщила о переносе обеих встреч на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".