Порядка 300 тыс. школьных учителей вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 300 тыс. российских школьных учителей выйдут из отпуска летом для проведения ЕГЭ. Об этом заявил в среду врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на онлайн-совещании партии "Единая Россия".

"Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили дискомфорт учителям, которые впервые, наверное, за многие десятки лет, прецедента и не было, прерывают свой непрерывный отпуск <...> в количестве дней 54, если не ошибаюсь. И вот впервые за все эти годы мы вынуждены прерывать их отпуск, он прерван для почти 300 тыс. учителей - это почти четвертая часть в стране. Он (отпуск) будет состоять из двух частей", - сказал Музаев.

Он также сообщил, что Рособрнадзор поддерживает предложение партии "Единая Россия" установить дополнительную выплату учителям за работу на ЕГЭ. С соответствующим предложением выступила координатор партийного проекта ЕР "Новая школа", депутат ГД Алена Аршинова. Она привела в пример Мурманскую область, где учителя за работу на ЕГЭ в условиях коронавируса получат выплату до 10 тыс. рублей.

"Мы понимаем, что не у всех есть возможность, как в Мурманской области, но этот пример надо довести до глав субъектов. Я думаю, это не очень большие деньги, которые можно найти все-таки в каких-то резервах и выплатить учителям", - сказал Музаев.