Минздрав Калмыкии опроверг сведения о смертях в больнице от взрыва кислородных баллонов

ЭЛИСТА, 17 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов опроверг распространенную в социальных сетях республики информацию о гибели пациентов с коронавирусом и сотрудников республиканской больницы в связи со взрывом кислородных баллонов. Об этом он сообщил в прямом эфире в соцсети Instagram в среду.

"Действительно, в больнице возникла внештатная ситуация: разорвало кислородный редуктор на одном из баллонов <...> Один из сотрудников республиканской больницы - специалист по кислородному оборудованию - просто героически перекрыл все кислородные баллоны и не допустил возникновение пожара. Случаев смерти в связи с данной ситуацией не было. Поэтому все новости, которые пытаются проскочить в соцсетях, являются фейковыми", - сказал Кикенов.

Он уточнил, что кислород был переключен на другую рампу, которых в медучреждении несколько, его подача для пациентов не прерывалась. В больнице есть достаточный запас кислородных баллонов, и часть больных перевели на подачу кислорода в операционном блоке. "Ситуация внештатная, но никто не застрахован оттого, что может поступить некачественное технологическое оборудование", - добавил глава Минздрава Калмыкии.

По данным оперативного штаба Калмыкии на среду, в регионе зарегистрировано 1 292 случая заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, из них пять - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 906 человек, умерли 20 пациентов. В Калмыкии режим самоизоляции продлен до 21 июня. Стабилизация эпидемического процесса в республике позволила властям перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.