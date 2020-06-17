В РФ за сутки коронавирусной инфекцией заразились 7 843 человека. Это минимум с 30 апреля

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 843, это является минимумом с 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Согласно данным, число новых заразившихся оказалось ниже 8 тыс. впервые с 1 мая. Суточный рост составил 1,4% против 1,5% днем ранее. Всего в России 553 301 заразившийся новой коронавирусной инфекцией.

Новые 680 случаев выявлены в Московской области, 238 - в Нижегородской области, 237 - в Ханты-Мансийском АО, 228 - в Санкт-Петербурге и 227 - в Свердловской области.

Число активных случаев в РФ снизилось до 241 481. Среди новых заразившихся симптомов нет у 2 494 (31,8%) человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса составило 194 за сутки, всего от инфекции скончались 7 478 человек. Согласно данным штаба, число умерших составляет 1,35% от всех заразившихся коронавирусом в России.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило в России 10 036 человек, общее количество выздоровевших достигло 304 342 человек. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило 55% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

Новые 1 065 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 11 апреля. Суточный рост в столице опустился до 0,5%. Днем ранее было выявлено 1 416 случаев заражения в столице.