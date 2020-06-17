Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в этом году онлайн

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Праздник выпускников "Алые паруса" состоится в этом году в онлайн-формате. Об этом заявил в среду первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на онлайн-совещании партии "Единая Россия".

"Мы провели работу по организации общероссийского мероприятия, связанного с проведением выпускных вечеров. Оно состоится 27 июня в онлайн-режиме на платформе Mail.ru, социальной сети "ВКонтакте". Онлайн-формат, когда мы в 12 часов дня по московскому времени проведем старт Общероссийского выпускного вечера, он будет проходить в течение всего дня. Завершится мероприятиями популярного фестиваля "Алые паруса", который традиционно проходит в Петербурге, он также будет проходить в онлайн-формате", - сказал Глушко.