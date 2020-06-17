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Пандемия коронавируса нового типа
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В России начали клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса

В испытаниях принимают участие две группы добровольцев
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Исследование двух форм вакцины против нового коронавируса, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, стартовали в среду в России. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев по 38 человек каждая, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начато 17 июня. Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной - будут проводиться в двух медучреждениях в Москве. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко. Другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения - в Сеченовском университете. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек каждая", - говорится в сообщении.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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