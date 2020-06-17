В России производится 8-10 млн тест-систем в месяц для ПЦР-диагностики коронавируса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мощности производства в России позволяют производить около 8-10 млн тест-систем для диагностики нового коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодняшние наши возможности производства - это 8-10 млн в месяц тест-систем для проведения полимеразной цепной реакции на новую коронавирусную инфекцию", - сказала она на заседании глав служб государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Как сообщила Попова, Россия с февраля передала почти в 30 стран мира более 500 тыс. тест-систем для выявления нового коронавируса, и эта помощь будет продолжена.

"Как только у нас появилась возможность производить и проводить тест-исследования, мы <...> начали помогать коллегам <...> С 1 февраля и по сегодняшний день РФ передала более полумиллиона тест-систем почти в 30 стран мира. Это и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), страны СНГ, страны Африки, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, и мы продолжаем и будем продолжать эту работу", - сказала она.