Гвардейцы Донского казачьего соединения 24 июня пройдут парадным строем в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Донского казачьего соединения представят на параде Победы в Ростове-на-Дону Воздушно-десантные войска. Об этом в среду сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

"В парадном строю по Театральной площади донской столицы 24 июня 2020 года пройдут военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. На параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, гвардейцы представят Воздушно-десантные войска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основной костяк парадных расчетов составят военнослужащие танкового батальона, при этом весь личный состав парадных расчетов Воздушно-десантных войск будет вооружен новейшими автоматами АК-12.

"В составе парадных расчетов гвардейцев "крылатой пехоты" лучшие военнослужащие соединения, награжденные государственными и ведомственными наградами за выполнение задач по обеспечению безопасности страны", - подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что командовать расчетами будут заместитель командира соединения гвардии майор Юрий Пытиков и заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии подполковник Алексей Пятанов.